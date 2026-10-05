Мужчину застрелили на поминках, где собрались около 50 человек

На похоронах в Лондоне неизвестные застрелили мужчину на глазах у десятков людей

Похоронная церемония на западе Лондона закончилась стрельбой и гибелью человека. Инцидент произошел в районе Ист-Эктон, где проститься с умершим собрались около 50 человек, в том числе дети, пишет Guardian.

Полицию вызвали местные жители, услышавшие выстрелы. Прибывшие на место сотрудники обнаружили 40-летнего мужчину с огнестрельными ранениями. Медики попытались оказать ему помощь, однако спасти пострадавшего не удалось — он умер на месте.

В Скотленд-Ярде отметили, что церемония, которая должна была объединить людей в память об умершем, обернулась новой трагедией. Других подробностей произошедшего правоохранительные органы пока не раскрывают.

Подозреваемые в стрельбе на данный момент не задержаны. Британская полиция начала расследование, устанавливает обстоятельства нападения и разыскивает причастных к гибели мужчины.

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