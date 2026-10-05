На борту самолёта в Турции обнаружили записку с угрозой взрыва

Лайнер из Анкары приземлился после сообщения об угрозе взрыва

На борту самолёта, следовавшего из Анкары в Шанлыурфу, обнаружили записку с сообщением о бомбе. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Шанлыурфа GAP вечером 5 октября, сообщил губернатор провинции Хасан Шылдак.

По его данным, на борту находились 136 пассажиров и семь членов экипажа. После посадки власти подготовили эвакуацию людей, затем специалисты служб безопасности должны проверить самолёт на наличие взрывчатых веществ.

Губернатор отметил, что необходимые меры для безопасного выхода пассажиров и экипажа приняты.

Читайте также:

Таран аэропорта: нападавший на лайнер Flydubai признался в планах крушения в Бен-Гурионе.

Воздушный кулак: коалиция задействовала 100 истребителей в операции в Йемене.