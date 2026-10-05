На Камчатке за сутки зафиксировали 10 сейсмособытий

На Камчатке за день произошли 10 сейсмических событий

В Камчатском крае за прошедшие сутки специалисты отметили 10 сейсмических событий. Сведения 5 октября представило Главное управление МЧС по региону.

Один подземный толчок ощутили в населённых пунктах. Его интенсивность не превысила 2 баллов.

Сообщение ведомство разместило в мессенджере «Макс». Там же отмечается, что речь идёт о землетрясениях, а ощутимым было только одно.

Помимо этого, на территории Камчатского края сохраняется активность 5 вулканов.

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