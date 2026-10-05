На Камчатке за сутки зафиксировали 10 сейсмособытий

В Камчатском крае за прошедшие сутки специалисты отметили 10 сейсмических событий. Сведения 5 октября представило Главное управление МЧС по региону.
Один подземный толчок ощутили в населённых пунктах. Его интенсивность не превысила 2 баллов.
Сообщение ведомство разместило в мессенджере «Макс». Там же отмечается, что речь идёт о землетрясениях, а ощутимым было только одно.
Помимо этого, на территории Камчатского края сохраняется активность 5 вулканов.
На пляжи Камчатки за один день выбросились две акулы