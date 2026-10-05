На Камчатке за сутки зафиксировали 10 землетрясений

На Камчатке за последние сутки ученые зафиксировали 10 землетрясений. Одно из них ощущалось в населенных пунктах с силой до двух баллов, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Сейсмическая активность в регионе оценивается как фоново средняя. При этом жители ощутили только одно из зарегистрированных землетрясений.
В настоящее время на Камчатке остаются активными пять вулканов. Специалисты продолжают следить за сейсмической обстановкой в регионе.
Данных о последствиях землетрясений не поступало.
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