На Камчатке за сутки зафиксировали 10 землетрясений

На Камчатке за последние сутки ученые зафиксировали 10 землетрясений. Одно из них ощущалось в населенных пунктах с силой до двух баллов, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сейсмическая активность в регионе оценивается как фоново средняя. При этом жители ощутили только одно из зарегистрированных землетрясений.

В настоящее время на Камчатке остаются активными пять вулканов. Специалисты продолжают следить за сейсмической обстановкой в регионе.

Данных о последствиях землетрясений не поступало.

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