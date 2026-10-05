На пляжи Камчатки за один день выбросились две акулы

Две акулы выбросились на камчатские пляжи в течение одного дня

За один день на камчатские пляжи выбросились две акулы. Об этом сообщает Telegram-канал Amer Mash. На пляже Халатырка люди нашли мёртвого катрана. На западном побережье региона обнаружили сельдевую акулу.

Пляж Халатырка всё лето принимал отдыхающих. Там загорают и купаются жители и гости региона. Именно в этом месте люди наткнулись на мёртвую хищницу. Вторую акулу обнаружили на берегу западного побережья.

«За один день на камчатские пляжи выбросились две акулы: катран на Халатырском пляже, а сельдевая — на пляже западного побережья», — говорится в сообщении Telegram-канала Amer Mash.

Катран и сельдевая акула обитают в северных водах Тихого океана. Выброс морских животных на берег случается из-за штормов или болезней. Местные власти рекомендуют людям не подходить к мёртвым хищникам. Это правило обеспечивает безопасность отдыхающих.

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