Национальный парк в Кызыле закрыли из-за медведя

Национальный парк культуры и отдыха имени Н. Гастелло в Кызыле закрыли для посетителей после сообщения о медведе. На месте работают сотрудники полиции и Госкомохотнадзора Тувы.

По уточненным данным, бурый медведь находится возле аттракционов. Полиция обнаружила животное с помощью квадрокоптера.

Охотничьи инспекторы и сотрудники полиции проводят мероприятия для устранения опасности. Посетителей в парк пока не допускают.

В сентябре в отдаленном районе Тувы медведь насмерть ранил хоккейного тренера Александра Кузьменко. Ситуация с выходом хищников к населенным пунктам остается сложной и в других регионах Сибири.

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