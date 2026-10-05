«Насилие как услуга»: человечество разработало план борьбы с преступностью

110 стран, включая Россию, приняли новый глобальный план противодействия преступности на Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. В международном документе (а он, напомню, определяет глобальную повестку в этой сфере на ближайшие 5 лет) говорится про эволюцию преступности. Страны обязались делать акцент на защиту женщин, детей и молодежи, содействие их «образованию и культуре законопослушности». Кроме того, все вместе объявили войну кибермошенникам. К сведению, их преступный оборот достиг 100 миллионов долларов в год и приравнивается к доходу наркокартелей.

К каким преступлениям нам всем, живущим на планете Земля, нужно быть готовыми - в материале обозревателя «МК», которая следила работой Конгресса он-лайн и опросила его участников из России.

Напомню, что Конгресс ООН проходил в Абу-Даби с 26 сентября по 1 октября. В течении шести дней эксперты со всего мира вырабатывали стратегию: как избавить человечество от новых преступных угроз (раз уж совсем побороть преступность – как все признали – не представляется возможным в обозримом столетии). Результатом этого стала декларация.

Она начинается с того, чем «глубоко обеспокоены» государства - члены Конгресса. И тут стоит привести цитату: «Различные виды преступной деятельности становятся все более сложными, адаптивными и носят трансграничный характер», «преступники применяют новые технологии для расширения, профессионализации и диверсификации своей деятельности. О таком развитии событий свидетельствуют формирующиеся тенденции в сфере совершения преступлений, в частности такие явления как «преступление как услуга» и «насилие как услуга». Сделаю небольшое отступление. Эти два термина были официально закреплены в Абу-Дабийской декларации ООН как одна из ключевых угроз безопасности.

«Насилие – услуга» - означает, что насильственные действия перестают быть средством достижения цели внутри банды и превращаются в самостоятельный «рыночный товар», который можно заказать через даркнет, оплатить криптовалютой и получить через цифровые платформы. Исполнитель при этом может не знать мотивов заказчика и конечной цели. Почему это опасно? Насилие становится доступным для людей, никак не связанных с криминальным миром (и его используют для решение бытовые конфликты, бизнес-споры, личные обиды). И все это сопряжено с анонимностью и, как следствие, безнаказанностью.

- В целом на Конгрессе ООН произошло смещение предмета обсуждения, - считает криминолог, глава «Белого интернета» Элина Сидоренко. - Цифровая среда выступает уже не фоном, а средой существования самого преступления. Мошенничество превратилось в индустрию. По оценке Управления ООН по наркотикам и преступности, ежегодные потери от мошеннических центров в Юго-Восточной и Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии составляют от 80 до 114 млрд долларов. Верхняя граница этой оценки сопоставима с оборотом наркорынков региона, который оценивается примерно в 110 млрд. Эти структуры сегодня - сети, действующие по логике транснациональных компаний: головное управление, филиалы в разных странах, специализированные поставщики услуг и каналы вывода доходов. Среди людей более чем 80 национальностей были обнаружены в мошеннических центрах и потом возвращены домой (находились там по сути в рабстве). Принудительный труд в схеме цифрового обмана меняет логику уголовной политики: один и тот же человек выступает и исполнителем, и потерпевшим, а граница между ними зависит от степени свободы воли и осведомлённости. Системы правосудия, ориентированные на разделение ролей, оказываются в затруднении: преследование наиболее доступных участников создаёт видимость результата, но оставляет без ответственности организаторов. Поэтому вопрос квалификации принуждённых участников стал одним из центральных. Отдельно скажу про дистанционную вербовку. Российская делегация охарактеризовала её как новую тенденцию, указав на массовое применение социальной инженерии для склонения определённых категорий лиц к терроризму, закладкам наркотиков и участию в мошенничестве. И не нужно забывать о потерпевших, потерявших свои деньги, жилье. По данным европейского опроса 2025 года, каждый четвёртый сталкивался с цифровым мошенничеством. И это при том, что по международным данным, о преступлениях сообщают лишь от 17 до 43 % потерпевших. Это означает, что цифровое правонарушение превратилось из редкого события в распространённый жизненный риск, затрагивающий значительную долю населения.

На что еще обратили внимание как на угрозы члены Конгресса? Насилие по гендерному признаку (по отношению к женщинам и девочкам), сексуальное насилие в онлайн-среде (в том числе детей), вовлечение несовершеннолетних в преступления, на наркоторговлю и рабство. Декларация признает невозможность борьбы с ними странами в одиночку.

Что же предлагает декларация?

Цифровизация в правосудии с акцентом на безопасность.

Государства обязуются внедрять новые технологии, включая искусственный интеллект, для улучшения доступа к правосудию и профилактики преступлений. Однако декларация жестко фиксирует необходимость человеческого контроля, прозрачности и объяснимости решений ИИ. Подчеркивается недопустимость злоупотребления технологиями и важность защиты персональных данных и права на справедливый суд. Цифровая грамотность населения для снижения рисков стать жертвами.

Предупреждение преступности через устранение причин.

Страны обязуются чаще применять наказания, не связанные с лишением свободы для снижения переполненности тюрем и рецидива. Кроме того государства декларируют, что будут заниматься социализацией правонарушителей (образование, жилье, трудоустройство, психологическая помощь) как в местах лишения свободы, так и после освобождения.

Противодействие н