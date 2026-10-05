«Не орут на чиновников»: россиянин рассказал, как тайцы переживают наводнение

После мощного наводнения в тайской провинции Районге целые районы остаются под водой. Люди сидят в затопленных домах, передвигаются на лодках, ждут, когда им привезут питьевую воду, еду и лекарства.

Волонтер из России, который сейчас помогает тайцам, рассказал, почему местные жители не ругаются и не требуют найти виноватых.

- Больше всего затопило Районг? Что это за место?

- Это обычная провинция, которая не заточена под туристов, - рассказывает волонтер Алексей, проживающий в Таиланде. - Здесь есть море, пляжи, рядом острова, но сам Районг считается рабочим. Тут много заводов, предприятий. Живут обычные тайские семьи.

- Россияне там живут?

- Пока россиян немного. Хотя наши присматриваются к Районгу из-за дешевого жилья: студию можно купить за 2,5-3 млн рублей. Но и инфраструктура тут попроще, чем в той же Паттайе. Не туристический муравейник.

- Насколько серьёзно всё затопило?

- Есть дома, где первый этаж полностью под водой. Некоторые дороги просто исчезли. Обычная машина уже не пройдёт. Но люди все равно не покидают затопленные дома. Тайцы в целом легче относятся к бытовым трудностям. Если крыша есть и где-то можно спать, они могут просто пережидать.

- В России после наводнения в Орске люди возмущались, обвиняли власти. В Таиланде такого нет?

- Тайцы не любят конфликтовать. Конечно, недовольные есть, но максимум, на что они способны, - это сидеть и обсуждать, почему вода не уходит или помощь долго едет. Но, чтобы ловить чиновников и орать на них, такого не увидишь. Другой менталитет.

- Кстати, а ливневая канализация у них есть?

- Ливнёвки есть. Вопрос в мощности системы и обслуживании. Обычный дождь она ещё выдерживает. А когда несколько часов льёт стеной, всё переполняется. В тропиках объём воды другой.

- Государство помогает пострадавшим?

- Помогает. Но помощь тут быстро заканчивается. Привезли воду, еду и тут же разобрали. А пострадавших много. Волонтеры здесь говорят: помощь заканчивается быстрее, чем уходит вода. Сейчас людям необходима питьевая вода, еда, которую не надо варить. Нужны лекарства, антисептики, бинты, сухая одежда, резиновая обувь, фонари, пауэрбанки. Во многих местах отключено электричество.

- Я уже не первый раз замечаю, если с тайцами что-то случается, то русские объединяются и помогают.

- Есть такое. Когда ты много лет живешь в Таиланде, это уже не чужая страна. У тебя здесь друзья, соседи, знакомые. Россияне собираются в чатах, покупают воду, продукты, лекарства и едут туда.

- Стоячая вода опасна для здоровья?

- Еще как! Вы не представляете, какая от нее вонь. Если на ноге есть маленькая ранка, она воспаляется, начинаются грибок, идет раздражения. А люди часами стоят в грязной воде, туда ведь стекает вся канализация. Не у всех есть сапоги и защитные костюмы. Многие ходят в шортах и тапках. Высок риск кишечных и кожных инфекций. Здесь много крыс. Если их выделения попадают в воду, то можно заразиться. В домах тоже находится опасно, туда приползли змеи в поисках сухого места, стало больше насекомых. От стоячей воды активизировались комары. Для тропиков это серьёзная проблема. Слышали наверняка про лихорадку Денге?

- Конечно. Сколько вода может ещё стоять?

- В низинах - долго. Самая большая проблема, если снова пойдут сильные дожди. А прогнозы такие есть. Хватит одного сильного ливня, чтобы уровень воды опять начал расти.

- Что вас больше всего удивляет в тайцах сейчас?

- То, что они спокойно всё воспринимают. Я видел, как человек стоит по пояс в воде, у него вся мебель испорчена, дом практически уничтожен, а он тебе улыбается и благодарит за бутылку воды. Потом идёт помогать соседу. Они вообще не проявляют свои эмоции. Не кричат: "Всё пропало". У них своя философия: на все воля Будды.