Огромный осьминог атаковал 10-летнего мальчика на отдыхе в Турции

Огромный осьминог присосался к 10-летнему мальчику во врeмя купания в Турции

Необычный инцидент произошел с семьей из Москвы во время отдыха в турецком Бодруме. Десятилетний мальчик попытался поймать находившегося в воде осьминога, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, отец заметил морского обитателя и предложил младшему сыну достать его. Однако попытка поймать осьминога пошла не по плану.

Животное обхватило ребенка щупальцами и крепко удерживалось на нем. Несмотря на это, мальчику удалось самостоятельно выбраться из моря вместе с осьминогом.

На берегу ребенок освободился от щупалец и показал необычный «улов» отцу. Мальчик получил лишь легкие повреждения, а осьминога впоследствии вернули обратно в море.

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