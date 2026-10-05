Огромный осьминог атаковал 10-летнего мальчика на отдыхе в Турции

Необычный инцидент произошел с семьей из Москвы во время отдыха в турецком Бодруме. Десятилетний мальчик попытался поймать находившегося в воде осьминога, сообщает Baza.
По данным Telegram-канала, отец заметил морского обитателя и предложил младшему сыну достать его. Однако попытка поймать осьминога пошла не по плану.
Животное обхватило ребенка щупальцами и крепко удерживалось на нем. Несмотря на это, мальчику удалось самостоятельно выбраться из моря вместе с осьминогом.
На берегу ребенок освободился от щупалец и показал необычный «улов» отцу. Мальчик получил лишь легкие повреждения, а осьминога впоследствии вернули обратно в море.
Читайте также:
У подростка в мочеточнике нашли полип, похожий на осьминога.
В школах приморья начали готовить будущих туристов.