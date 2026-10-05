Охранник надругался в магазине над школьником, не оплатившем товар

Охранника супермаркета на юге Москвы обвинили в надругательстве над 11-летним мальчиком, который не оплатил сладости и напитки. Несчастный ребенок не сразу осознал, что с ним произошло.

Как выяснил «МК», в тот день после школы мальчик отправился в магазин с друзьями. Ребята взяли напитки и сладости, положили их в рюкзаки и решили пройти мимо кассы. При выходе их остановил 24-летний охранник, уроженец Узбекистана, попросил показать вещи и обнаружил неоплаченные продукты. Одного мальчика он отпустил, а второго начал запугивать полицией и штрафом, причем озвучил невероятную сумму в 170 тысяч рублей. Школьник подчинился и проследовал вслед за секьюрити на второй этаж, как он полагал, в администрацию. Однако охранник завел школьника в туалет, где совершил насилие.

Парень не сразу рассказал о случившемся, однако все заметили его подавленное состояние. Сначала он поведал о кошмарном инциденте друзьям, а потом уже и взрослым. Позже слова подтвердились экспертизами, кроме того, признался в содеянном и сам злодей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК «Насильственные действия сексуального характера».