Осуждённая пережила смертельные инъекции и семь попыток установить капельницу: что дальше

Американка Криста Пайк, осуждённая за убийство юной Коллин Слеммер в 1995 году, пережила две дозы пентобарбитала и как минимум семь попыток установить капельницу во время несостоявшейся казни в Теннесси. Сейчас она без сознания на аппарате ИВЛ в больнице Нэшвилла. После инцидента губернатор штата приостановил казни до конца года и принял отставку начальника тюрем.

Сообщается, что Криста Пайк остаётся в тяжёлом состоянии в больнице после того, как властям Теннесси не удалось удачно провести её казнь. Губернатор Билл Ли распорядился провести независимую проверку, приостановившую казни до конца года.

Напомним, что Пайк должны были казнить в среду, 29 сентября, вечером. Ей сделали две инъекции, но они не остановили сердцебиение. Сейчас она без сознания и подключена к ИВЛ. Адвокаты сообщили, что чиновники пытались ввести препараты, используя по меньшей мере семь игл: «Было слышно, как она плачет, хнычет и громко дышит».

«Ни один из членов команды ни разу не заметил, что капельницы были установлены неправильно или что вены лопнули», — заявили они. Адвокаты предупреждали об опасности казни для их клиента: в январе они оспаривали протокол, заявляя, что Пайк страдала тромбоцитозом и у неё были «маленькие вены». После казни адвокат Стивен Феррелл подчеркнул: «Мы знали, что это произойдёт». Другой адвокат заметил, что «её правая рука стала фиолетовой».

Департамент исправительных учреждений заявил, что «правила не допускают дополнительных процедур», а в государственном протоколе не указано, что делать, если заключённый выживет после второй дозы. Власти не рассказали, будут ли снова пытаться казнить Пайк, и не объяснили, почему доза оказалась несмертельной. Противники смертной казни отметили, что часть казни происходила за кулисами. Майя Фоа считает, что «инъекция держится в секрете на каждом этапе, чтобы скрыть насилие государства».

Анестезиолог, консультирующий защиту, Джоэл Зиво пояснил, что двух доз хватило бы для смерти при нормальном кровообращении. Единственное объяснение выживания — «уровень снотворного в крови никогда не был достаточно высок, чтобы вызвать смерть». По его словам, волдыри на руке указывают на разрыв вены, поэтому препарат распространился по тканям под кожей. Специалист отмечает, что свою роль мог сыграть тромбоцитоз, образовавший сгустки, блокировавшие попадание препарата в вены. Кроме того, неправильную реакцию на смертельную инъекцию могло быть связано с некачественным производством или неправильным хранением.

Адвокаты просят смягчить приговор, но исторически Верховный суд США не останавливал повторные казни. В 2024 году это позволило Алабаме провести повторную казнь Кеннета Смита методом кислородного голодания после провала инъекции двумя годами ранее.

«Она находится под охраной. Я не уверен, кто мог её видеть. Власти Теннесси пока не сообщили, будут ли они, в конечном счете, пытаться казнить её снова», — заключил Феррелл. Если её не казнят, он считает, что Пайк «может не оправиться полностью».

Это не первая неудачная казнь в Теннесси в этом году. Ранее казнь Тони Каррутерса отложили в мае, когда сотрудники не смогли найти вену.

Напомним, что Пайк должна была стать первой женщиной, казнённой в Теннесси за 200 лет. Пайк и её тогдашний бойфренд Тадарил Шипп замучили Слеммер до смерти. Дело привлекло внимание из-за пентаграммы, вырезанной на теле, и опасений «сатанинской паники» 1980–1990-х. У Пайк диагностировали биполярное расстройство и ПТСР. Она утверждала, что хотела лишь подраться, но убила в ярости. Прокуроры заявили, что жертву пинали, избивали и полосовали ножом полчаса, а Пайк вырезала пентаграмму, когда та была ещё жива. Тело нашли на следующее утро.