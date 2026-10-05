Пальма рухнула на лежаки с российскими туристами в Египте. Об этом сегодня, 5 октября, рассказал телеграм-канал «SHOT».
По данным автора публикации, дерево рухнуло из-за сильного ветра. Произошло это на пляже пятизвёздочного отеля в элитном районе.
На место выезжали медики. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.
Октябрь всегда ветреный в Хургаде. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. При этом местами ветер усиливается до 40 метров в секунду.
Ранее наше издание сообщало, что в Каире по требованию властей уничтожили 66-метровое граффити с изображениями фараона Тутанхамона и царицы Нефертити.