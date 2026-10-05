Пальма рухнула на лежаки с российскими туристами в Египте

Пальма рухнула на лежаки с российскими туристами в Египте. Об этом сегодня, 5 октября, рассказал телеграм-канал «SHOT».

По данным автора публикации, дерево рухнуло из-за сильного ветра. Произошло это на пляже пятизвёздочного отеля в элитном районе.

На место выезжали медики. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

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