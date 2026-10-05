Почти все прибывающие в европейскую страну беженки подвергались изнасилованиям

По словам главы британского МИД Шабаны Махмуд, почти все женщины, прибывающие в страну на небольших лодках, подвергались изнасилованиям. Министр внутренних дел Британии предупреждает, что торговцы людьми будут эксплуатировать лиц, ищущих убежища, потому что они решают, кто приезжает в Великобританию.

Шабана Махмуд заявила, что почти все женщины, которые пытаются добраться до Британии на небольших лодках из северной Франции, были изнасилованы во время путешествия, пишет The Guardian.

В интервью подкасту “Остальное - политика” министр внутренних дел заявил, что ультраправые активисты в балаклавах “убьют” или "вышвырнут меня из моей собственной страны", если они придут к власти. В беседе с бывшим министром от партии Тори Рори Стюартом и бывшим ближайшим советником Тони Блэра Аластером Кэмпбеллом она сказала, что лица, совершающие сексуальные надругательства, будут эксплуатировать большинство лиц, ищущих убежища, до тех пор, пока торговцы людьми будут решать, кто приезжает в Великобританию.

Она сказала: “Мы не контролируем эту границу. Отбором людей, которые оказываются на севере Франции и собираются сесть в шлюпку, занимаются преступные группировки, которые, кстати, также являются торговцами людьми. Вы можете почти с уверенностью сказать, что каждая женщина, которая находится на севере Франции, вероятно, была изнасилована во время путешествия. Некоторые мужчины тоже, несомненно, подвергались насилию и угрозам. Это не та модель, которая должна решать, сможет ли кто-то приехать в Великобританию, сделать ее своим убежищем и в конечном итоге стать одним из нас”.

На вопрос Кэмпбелл о протестующих в балаклавах, закрывающих порты и восхваляющих ее политику, она сказала, что им следует “отвалить”: “Они просто нарушители спокойствия. Знаете, они бы убили меня в мгновение ока, если бы могли, и они бы точно вышвырнули меня из моей собственной страны. Так что давайте просто внесем ясность в то, кто они такие. Они не считают меня настоящей британкой, и им ненавистен тот факт, что я мусульманка”.

В воскресенье британские власти готовились к прибытию лодки с мигрантами, направлявшейся к южному побережью. Согласно данным слежения за судном, за лодкой следили французская береговая охрана и спасательные суда, и она двигалась к границе Ла-Манша. Судя по всему, судно стартовало недалеко от пляжа Юта в Нормандии в воскресенье утром.

Кэролайн Диненедж, депутат-консерватор от Госпорта в Хэмпшире, заявила, что “ничто не указывает на то”, что лодка причалит к побережью графства, но полиция “готовится к тому, что ситуация изменится”.

Представитель правительства заявил: “Служба пограничной безопасности работает круглосуточно, контролируя канал и защищая нашу границу. Крайне важно, чтобы мы продолжали задерживать, проверять и оформлять каждое прибывающее небольшое судно”.

Имран Хуссейн, директор Совета по делам беженцев, приветствовал признание министром внутренних дел широко распространенного сексуального насилия, но задал вопрос, почему правительство закрыло безопасные и законные пути, которые могли бы помочь просителям убежища избежать попадания в руки хищников. Благодаря нашим службам мы знаем, что женщины и девочки, спасающиеся от войны и преследований, сталкиваются с сексуальным насилием как во время конфликтов, которых они избегают, так и во время путешествий, которые они вынуждены совершать в поисках безопасности, - сказал он. – Совершенно правильно говорить об опасностях, с которыми сталкиваются женщины в этих путешествиях, но мы не должны закрывать безопасные маршруты, которые могли бы уберечь их от опасности. Защита женщин означает увеличение числа безопасных маршрутов, а не их уменьшение”.