Подозреваемого в убийстве трех женщин задержали

Ранее наше издание сообщало, что расчленённые тела двух женщин нашли в грузовике в Нижнем Новгороде. Позже оказалось, что была убита и еще одна женщина.

Подозреваемого уже задержали. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Водитель пояснил, что это личные вещи его пассажира. Тот занервничал, а затем внезапно побежал от сотрудников полиции, но был задержан», - сообщила она.

В багажнике оказались останки людей. Задержанный признался, что убил свою сожительницу, тело которой спрятал в подвале частного дома, и двух ее родственниц. Сейчас ведется расследование.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX