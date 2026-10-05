Подозреваемый в изнасиловании иностранец пытался сбежать из Калининграда

Калининградские транспортные полицейские задержали 24-летнего жителя одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина находился в розыске по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщили в транспортной полиции.

По предварительным данным, молодой человек собирался вылететь из Калининградской области. Так он хотел скрыться от следствия. В розыск его объявили сотрудники ОМВД России «Гурьевский». Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера.

Сотрудники специализированного отделения по обеспечению общественного порядка перехватили подозреваемого в терминале. Его сопроводили в специальное помещение для задержанных. Сейчас мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов. Они продолжат расследование по возбужденному уголовному делу.