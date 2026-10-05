Подросток заказал на маркетплейсе три гранаты и устроил переполох дома

Российский подросток заказал три гранаты и устроил переполох дома

В Иркутской области подросток заказал на маркетплейсе три гранаты и устроил настоящий переполох у себя дома. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

Посылку доставили молодому человеку. Заказ оставили возле двери. Его обнаружила мать 17-летнего парня. Вскрыв коробку, она испугалась и вызвала полицию.

Правоохранители установили, что гранаты являются страйкбольными. Они не представляли опасности. Однако их все же изъяли, а парня допросили.

Ранее наше издание сообщало, что во Франции школьнику оторвало кисть полицейской гранатой. Прокурор города Бетюн Этьенн Тьеффри сообщил, что для выяснения всех обстоятельств случившегося в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции направлено соответствующее заявление.

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