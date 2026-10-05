Полицейский создал тысячи сексуализированных дипфейков своих знакомых и детей и продавал их

В Южной Корее полицейский арестован за создание дипфейков со знакомыми и детьми

В Сеуле задержали сотрудника полиции, которого подозревают в создании и распространении сексуализированных дипфейков с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет издание The Korea Times.

По данным следствия, среди героев поддельных изображений были люди, которых он знал лично, а часть материалов распространялась через чаты в Telegram.

Во время обыска и цифровой экспертизы полиция обнаружила у подозреваемого около 5,6 тысячи изображений и видеозаписей. Среди них было примерно 2,6 тысячи дипфейков, 1,6 тысячи материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми и подростками, а также около 1,3 тысячи незаконно снятых видеозаписей.

Следствие считает, что с марта 2022 года по июль 2026 года полицейский с помощью ИИ-приложений создал более 400 сексуализированных дипфейков с изображениями знакомых. Кроме того, его подозревают в тайной съемке женщин и распространении десятков подобных материалов в Telegram.

На подозреваемого вышли во время отдельного расследования полиции Пусана. С разрешения суда сотрудник правоохранительных органов под прикрытием несколько месяцев находился в Telegram-группе, где распространялись откровенные дипфейки. В результате следователи установили предполагаемого распространителя. Им оказался действующий полицейский из сеульского участка Тондэмун.

Примечательно, что мужчина поступил на службу только в апреле 2024 года, тогда как предполагаемые преступления начались примерно двумя годами ранее. Более того, до службы в полиции его уже проверяли в связи с похожим правонарушением. Пoсле того как нынешнее расследование набрало обороты, полицейский, как сообщается, признал предъявленные ему обвинения.

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