При падении дрона ВСУ на остановку в Курске пострадали еще два человека

Мужчина и ребенок пострадали при падении дрона на остановку в Курске

В Курске число пострадавших от падения обломков украинского беспилотника у остановки общественного транспорта увеличилось до трех. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в «Максе».

Обломки сбитого дрона упали на улице Энгельса рядом с автобусной остановкой. От удара загорелся электробус. Сначала сообщалось об одном пострадавшем.

Позже глава региона уточнил данные. Среди раненых — 8-летняя девочка. У нее ссадины рук, травмы легкие. Помощь оказали на месте. Также пострадал 61-летний мужчина. У него открытый перелом левой ноги. Его госпитализируют в Курскую областную больницу.

Губернатор уточнил, что среди пострадавших из-за падения обломков на Энгельса оказались еще один мужчина и ребенок. Он отметил, что у девочки ссадины рук и легкие травмы, помощь ей оказали на месте. У мужчины открытый перелом левой ноги, его направляют в Курскую областную больницу.

Таким образом, всего пострадали три человека. Двое из них — мужчина и ребенок. Третий пострадавший — тот, о ком сообщалось ранее. Его состояние не уточняется.