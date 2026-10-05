ПВО уничтожила 10 беспилотников над Тульской областью

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении 10 украинских беспилотников над регионом. По его данным, за минувшую ночь подразделения ПВО Минобороны России сбили все воздушные цели. Пострадавших нет.

Атака произошла в ночь на 5 октября. Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

МК сообщал, что в ночь на 5 октября силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Калужской областью — дроны сбивали над Боровским, Жуковским и Малоярославецким округами. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет