Пять жителей российского региона получили травмы в ходе атаки ВСУ

Пять жителей Курской области пострадали в результате атаки ВСУ

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Накануне они нанесли удар по Курской области. В результате пять человек пострадали. Об этом сегодня, 5 октября, рассказал глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, вражеский беспилотник нанес удар по легковушке. В результате пострадали 63-летняя и 64-летняя женщины, 62-летний и 65-летний мужчины. Еще один 45-летий мужчина пострадал в результате другой атаки.

У него диагностировали слепое осколочное ранение головы, груди. Всем пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь.

Ранее наше издание сообщало, что места хранения БПЛА ВСУ были уничтожены в зоне СВО. Противник понес потери.

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