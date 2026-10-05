Расчленённые тела двух женщин нашли в грузовике в российском городе

Расчленённые тела двух женщин нашли в грузовике в Нижнем Новгороде

Расчленённые тела двух женщин нашли в грузовике в Нижнем Новгороде. Об этом сегодня, 5 октября, рассказал телеграм-канал «Baza».

По данным автора публикации, страшную находку обнаружили автоинспекторы возле Борского моста. Они остановили автомобиль «Газель». В ходе проверки документов пассажир внезапно выскочил из автомобиля и стал убегать.

А внутри машины обнаружили два тела. Предположительно, пожилой женщины и 18-летней девушки. Водитель заявил, что он лишь выполнял перевозку. Его нанял пассажир. О содержимом кузова он не знал. На месте происшествия работают правоохранители. Выясняются все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее наше издание сообщало, что подозреваемый в расправе над приемной матерью и братом в Санкт-Петербурге 21-летний парень назвал зависть к младшему брату мотивом преступления.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX