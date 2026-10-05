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Происшествия 1286

Ребенка из Курска увезли в больницу после атаки БПЛА на автобусную остановку

Восьмилетнюю девочку из Курска госпитализировали после атаки БПЛА

Восьмилетнюю девочку из Курска госпитализировали после атаки БПЛА

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что 8-летнюю девочку, пострадавшую при падении обломков украинского беспилотника, решили госпитализировать. Об этом он написал в своем канале в «Максе».

По словам главы региона, врачи хотят перестраховаться. Ранее девочке оказали помощь на месте. Потом было принято решение отправить ее в больницу.

Инцидент произошел на улице Энгельса. Обломки сбитого дрона упали в районе автобусной остановки. Загорелся электробус. Число пострадавших выросло до пяти. Среди них 13-летний подросток и 54-летняя женщина. У них диагностировали акубаротравмы и травму головы.

 

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