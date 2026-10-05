Россиянин сжег своего коллегу после совместного праздника

Прокурор Красноярского края запросил 17 лет 9 месяцев колонии для жителя Канска. Мужчину обвиняют в убийстве работника автобазы с особой жестокостью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Все началось в октябре 2018 года. После празднования Дня автомобилиста между работниками одной из автобаз вспыхнул конфликт. На следующий день один из участников вместе со знакомым решил разобраться с оппонентом.

Злоумышленники привезли мужчину на территорию автобазы. Там его избили и связали руки проволокой. Затем еле живого потерпевшего погрузили в багажник и вывезли к протоке Лобанова реки Кан.

На месте подсудимый продолжил избивать жертву. В конце он обложил мужчину покрышками, облил горючим и поджег. Потерпевший получил сильные ожоги и отравился продуктами горения.

После расправы злоумышленник пытался обеспечить себе алиби. Однако спустя годы его все же задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ. Эта норма касается убийства с особой жестокостью.