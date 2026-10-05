Сбитый дрон рухнул на остановку в Курске, загорелся транспорт

В Курске обломки БПЛА повредили электробус и ранили человека

В Курске на улице Энгельса рядом с остановкой общественного транспорта упали обломки сбитого украинского беспилотника. В результате загорелся электробус, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам главы региона, инцидент произошел в районе остановки. Электробус получил повреждения и загорелся. Пассажиров успели вывести до распространения огня. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь на месте.

Губернатор уточнил, что обломки упали в районе остановки на Энгельса. Он подтвердил, что электробус загорелся, а пассажиров оперативно эвакуировали. Одному человеку потребовалась помощь медиков.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия уточняются. Информации о других пострадавших не поступало.

В ночь на 5 октября силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над Тульской областью — атаку отразили подразделения Минобороны России, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.