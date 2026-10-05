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Происшествия 1118

Шивелуч выбросил пепел на высоту шести километров

На Камчатке зафиксировали новый выброс пепла из вулкана Шивелуч

На Камчатке зафиксировали новый выброс пепла из вулкана Шивелуч

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту около шести километров над уровнем моря. Об этом сообщил региональный филиал Геофизической службы РАН.

По словам руководителя вулканостанции в поселке Ключи Юрия Демянчука, выброс, вероятнее всего, связан с ростом нового купола вулкана.

Шивелуч является действующим вулканом, его возраст оценивается в 60–70 тысяч лет. Он включает Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный Молодой Шивелуч.

Вулкан расположен примерно в 50 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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Автор:
Камчатка Петропавловск-Камчатский

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