Шивелуч выбросил пепел на высоту шести километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту около шести километров над уровнем моря. Об этом сообщил региональный филиал Геофизической службы РАН.
По словам руководителя вулканостанции в поселке Ключи Юрия Демянчука, выброс, вероятнее всего, связан с ростом нового купола вулкана.
Шивелуч является действующим вулканом, его возраст оценивается в 60–70 тысяч лет. Он включает Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный Молодой Шивелуч.
Вулкан расположен примерно в 50 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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