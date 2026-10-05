Силы ПВО отразили атаку 11 дронов на Калужскую область

Над Калужской областью сегодня ночью уничтожили 11 БПЛА

Очередную атаку беспилотников отразили в Калужской области. За вечер и ночь силы ПВО уничтожили 11 аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в канале на платформе «Макс».

По его словам, дроны сбили над Боровским, Жуковским и Малоярославецким муниципальными округами.

«Вчера вечером и сегодня ночью силами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территориями Боровского, Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округов», — написал Шапша.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Других подробностей губернатор не привел.