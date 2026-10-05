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Происшествия 1295

Силы ПВО отразили атаку 11 дронов на Калужскую область

Над Калужской областью сегодня ночью уничтожили 11 БПЛА

Над Калужской областью сегодня ночью уничтожили 11 БПЛА

Очередную атаку беспилотников отразили в Калужской области. За вечер и ночь силы ПВО уничтожили 11 аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в канале на платформе «Макс».

По его словам, дроны сбили над Боровским, Жуковским и Малоярославецким муниципальными округами.

«Вчера вечером и сегодня ночью силами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территориями Боровского, Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округов», — написал Шапша.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Других подробностей губернатор не привел.

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