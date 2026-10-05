Сообщение о бомбе нарушило работу аэропорта Штутгарта

Работу аэропорта Штутгарта временно остановили после заявления пассажира о взрывном устройстве в багаже. Инцидент затронул около трёх тысяч человек и повлиял на выполнение 29 рейсов, сообщает DPA со ссылкой на федеральную полицию Германии.

По данным правоохранителей, мужчина сообщил об угрозе сотруднице аэропорта после прохождения досмотра. В терминале началась полицейская операция: людей эвакуировали, а взлёт и посадку самолётов приостановили примерно на полтора часа — с 16:30 до 18:00 по местному времени.

Проверка не выявила взрывчатых веществ или других опасных предметов. Мужчину, который собирался лететь в египетскую Хургаду, сняли с рейса. Против него возбудили дело по подозрению в нарушении общественного порядка посредством угрозы преступления. После этого его отпустили.

Из-за происшествия девять рейсов отменили, ещё девять перенаправили в другие аэропорты, главным образом в Нюрнберг и Карлсруэ/Баден-Баден. Одиннадцать рейсов задержались — в отдельных случаях до трёх часов. После эвакуации пассажирам пришлось повторно пройти досмотр, поэтому аэропорту потребовалось дополнительное время для возвращения к обычному режиму работы.

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