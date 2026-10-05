Спасатели ищут двух рыбаков, пропавших в Татарском проливе

Спасатели ищут двух мужчин, пропавших во время рыбалки в Татарском проливе

Двое мужчин 37 и 45 лет пропали после выхода на рыбалку в Татарский пролив. Они отправились из бухты Сизиман Ванинского района 2 октября на надувной лодке с подвесным мотором, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К поискам спасатели подключились 3 октября. Сейчас акваторию и береговую линию обследуют специалисты поисково-спасательного отряда и экипаж вертолета Ми-8.

За два дня спасатели осмотрели 125 километров береговой полосы и более двух тысяч квадратных километров акватории. Пропавших рыбаков пока обнаружить не удалось.

Поиски продолжаются. Специалисты обследуют новые участки Татарского пролива и прилегающего побережья.

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