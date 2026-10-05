Спор за парковку обернулся гибелью 12-летней девочки

В Балтиморе ребенок стал жертвой конфликта взрослых из-за места для авто

Сообщает полиция города, передает «Би-би-си». В Балтиморе в результате перестрелки погибла 12-летняя девочка. Ребенок попал под перекрестный огонь во время конфликта двух мужчин из-за парковочного места.

Инцидент произошел в парке, где дети играли в американский футбол. По данным правоохранителей, двое мужчин вступили в спор и открыли огонь друг по другу. Девочка не была целью стрелявших. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.

Огнестрельные ранения получила еще одна женщина. Двое мужчин самостоятельно обратились в медицинские учреждения с травмами, которые предположительно связаны со стрельбой. Полученные ими повреждения не угрожают жизни.

Полиция разыскивает как минимум двух подозреваемых. Задержанных пока нет. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и точное количество произведенных выстрелов.

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