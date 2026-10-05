США испытывают системы борьбы с БПЛА на границе с Мексикой

Армия США испытывает системы борьбы с беспилотниками на границе с Мексикой. Решение было принято на фоне роста использования дронов картелями. Об этом рассказали местные средства массовой информации.

Так, за последний месяц американские военные зафиксировали 378 случаев проникновения беспилотников в районе южной границы. Речь идет о беспилотниках, которые можно приобрести в готовом виде.

Картели используют беспилотники с камерами. Отмечается, что такие аппараты часто фиксируются одновременно с перемещениями через границу.

Напомним, ранее появилась информация, что силы США отошли от границ Ирана на 1 тыс. км. Американские корабли впервые отсутствуют в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском море.

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