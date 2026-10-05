Стала известна судьба двух пропавших маленьких девочек в сибирской глубинке

В Балахтинско-Новоселовском округе завершились поиски двух несовершеннолетних девочек. Школьницы 9 и 12 лет, о пропаже которых сообщили в полицию, вернулись домой. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Дети пропали в поселке Чулым. После обращения в дежурную часть к поискам подключились полицейские, спасатели и волонтеры. Информацию о девочках также получили наружные наряды полиции.

Участники поисковой операции обследовали территорию возле места жительства школьниц и опросили их знакомых, друзей и соседей. Поиски продолжались до вечера.

После наступления темноты обе девочки самостоятельно пришли домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют причины и обстоятельства их ухода.

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