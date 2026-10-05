Таксист выбросил пассажирку на проезжую часть в российском городе

В Новосибирске пассажирка пожаловалась на таксиста, выбросившего ее из машины

В цeнтре Новосибирска поездка на такси закончилась конфликтом между водителем и пассажирами. По словам девушки, автомобилист силой высадил ее из машины на проезжую часть, сообщает Telegram-канал «Анонимный Новосибирск».

Инцидент произошел 3 октября. Как рассказала пассажирка, причиной ссоры стало место подачи автомобиля. Таксист приехал не к указанной в приложении точке, объяснив это более удобной парковкой. Девушка и ехавший с ней молодой человек выразили недовольство.

Пассажирка утверждает, что во время возникшего спора водитель начал ругаться и потребовал покинуть салон. Молодой человек вышел из автомобиля, однако девушка осталась внутри. После этого, по ее словам, таксист применил силу и вытолкнул ее из машины.

В результате падения девушка получила ссадины и ушибы, после чего обратилась в полицию. В ГУ МВД по Новосибирской области проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

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