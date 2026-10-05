Трагедия в Ла-Манше: две женщины погибли при попытке переправиться в Британию

Две женщины погибли во время попытки пересечь пролив Ла-Манш на переполненной надувной лодке у северного побережья Франции, сообщает агентство Anadolu Agency. Судно с десятками нелегальных мигрантов потеряло ход и начало разрушаться в прибрежной зоне недалеко от коммуны Виссан.

Французские спасательные службы и патрульные катера морской жандармерии оперативно прибыли в район бедствия и подняли на борт более 50 выживших, нескольким из которых потребовалась срочная госпитализация из-за сильного переохлаждения. По предварительным данным, погибшие женщины получили смертельные травмы в давке и задохнулись внутри сдувающегося баллона.

Власти Франции выразили соболезнования и начали уголовное разбирательство для ликвидации сети контрабандистов, организующих нелегальные переправы. С начала осеннего сезона число попыток пересечения Ла-Манша остается на высоком уровне.

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