Три жителя российского региона пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ

В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки ВСУ

Сегодня, 5 октября, боевики ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. В результате пострадали три мирных жителя. Об этом сообщили представители оперативного штаба региона.

Так, в городе Шебекино дрон взорвался на парковке. Пострадал мужчина. Его с осколочными ранениями доставили в больницу.

Еще один вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю. Пострадали двое мужчин. С осколочными ранениями они обратились в больницу. При атаке второго дрона зафиксированы повреждения пяти автомобилей. В Ракитянском округе в районе села Киселево FPV-дрон ударил по ГАЗели — посечены кузов и стёкла.

Противник регулярно наносит удары по автомобилям мирных жителей. Ранее наше издание сообщало, что в Курске на улице Энгельса рядом с остановкой общественного транспорта упали обломки сбитого украинского беспилотника. В результате загорелся электробус, один человек пострадал.

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