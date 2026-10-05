Турецкое судно Royad Mammadov затонуло в Чёрном море

Турецкое коммерческое судно Royad Mammadov, следовавшее из украинского порта Измаил в итальянскую Равенну, затонуло в Чёрном море у берегов Болгарии. В результате два члена экипажа погибли, ещё 11 человек были спасены, сообщает HotNews со ссылкой на данные МВД Румынии.

«Трое раненых моряков были приняты вертолётом МВД. Ещё восемь членов экипажа, находящихся в стабильном состоянии, были подняты на спасательные суда», — приводит издание заявление Румынской морской администрации (ANR).

Возгорание произошло в исключительной экономической зоне Румынии примерно в 30 морских милях к югу от Сфынту-Георге.

Судно было построено в 2006 году. Оно шло под флагом Сент-Китс и Невис в итальянский порт Равенна. Корабль должен был причалить туда 12 октября. Последний раз судно заходило в украинский порт Измаил 18 сентября.

В конце августа вблизи от турко-кипрского города Кирения затонул двухъярусный быстроходный катамаран FiloJet с двумя корпусами из стекловолокна. Он следовал в турецкий порт Ташуджу муниципалитета Силифке в провинции Мерсин. В результате погибли 18 человек. На борту катамарана находились 267 человек, 239 пассажиров судна были спасены.

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