У задержанного за убийство женщин с расчленением изъяли оружие с Донбасса

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве своей сожительницы Елены Церетели и ее дочери, признал, что привез оружие и боеприпасы из Донбасса, где он состоял в ополчении в 2014-2016 годах.

Как стало известно МК», у задержанного Теймураза помимо пистолета ТТ, из которого он застрелил обеих женщин, нашли три автомата Калашникова, несколько гранат «Ф-1», три гранатомета, множество патронов, а также тротил. Часть вооружения мужчина хранил в своем гараже в Щербинке, где застрелил студентку, часть — в квартире на Жулебинском бульваре, где убил Елену Церетели. По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, в настоящее время готовятся материалы для назначения в отношении него психолого-психиатрической судебной экспертизы.