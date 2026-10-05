Учеников школы в столице европейской страны эвакуировали после попытки поджога

Телеканал BFMTV сообщил об эвакуации примерно сотни учащихся лицея в XIII округе Парижа — это произошло из‑за действий агрессивно настроенных демонстрантов, которые заблокировали и подожгли вход в учебное заведение.

Инцидент начался у лицея Николя Луи Воклен: в 07:50 по местному времени (08:50 мск) собравшаяся группа людей разожгла костёр рядом со входом. Сотрудники лицея быстро ликвидировали возгорание. Однако затем демонстранты, лица которых были скрыты масками и платками, устроили баррикаду у входа — для этого они использовали прокатные электровелосипеды, мусорные баки и уличную мебель, а после подожгли эту конструкцию.

Как рассказал корреспондент телеканала, находившийся внутри заблокированного здания, протестующие препятствовали попыткам сотрудников лицея потушить огонь — они мешали через щели в дверях, а также бросали камни в двери со стеклянными вставками. В результате один из работников получил порез лица осколком стекла.

Даже после прибытия полиции беспорядки не прекратились: в 09:00 (10:00 мск) демонстранты устроили второй поджог. Пожарные смогли ликвидировать пламя только к 09:30 (10:30 мск). Всё это время в здании лицея находились около 100 учеников.