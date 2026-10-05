Учительница сняла на видео секс со школьником в отеле, но запись увидели его родители

В Малайзии 30-летнюю учительницу задержали по подозрению в сексуальном насилии над 17-летним учеником. Об этом пишет Mothership.

Инцидент произошел в штате Селангор, а о предполагаемых отношениях женщины с несовершеннолетним стало известно после того, как его родители обнаружили интимную видеозапись.

По данным следствия, общение преподавательницы со школьником вышло за допустимые границы еще в 2025 году. Сначала женщина проводила с подростком время вне школы и приглашала его на совместные обеды, после чего, как утверждают правоохранительные органы, между ними произошел сексуальный контакт.

Следователи считают, что одна из встреч состоялась в отеле, где учительница также сделала видеозапись произошедшего. В дальнейшем женщина и подросток, предположительно, неоднократно встречались в гостиницах и у нее дома.

Учительницу задержали 21 сентября, а на время расследования полностью отстранили от работы с детьми. В случае признания виновной по предъявленным обвинениям ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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