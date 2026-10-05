Учительница совратила 17-летнего школьника и сняла секс на видео

В Малайзии арестовали 30-летнюю учительницу из султаната Селангор. Ее подозревают в совращении и изнасиловании 17-летнего школьника. Об этом пишет Mothership.

Инцидент вскрылся 21 сентября. Родители подростка из района Бандар Кинрара обнаружили видеозапись, на которой он занимается сексом с учительницей. Женщину задержали в тот же вечер.

Следствие установило, что домогательства начались в 2025 году. Сначала учительница гуляла с учеником и обедала с ним. Затем она отвезла школьника в отель, где вступила с ним в половую связь и записала это на видео. Позже они неоднократно встречались в отелях и дома у женщины.

Учительницу отстранили от работы с детьми до окончания расследования. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.