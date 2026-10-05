Ударивший подростка ножом в ТЦ получил условный срок

В Санкт-Петербурге перед судом предстал молодой человек, который удар сверстника ножом в торговом центре. Об этом сегодня, 5 октября, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Происшествие случилось в марте. Фигурант уголовного дела ударил потерпевшего ножом по лицу без повода. Пострадавшему подростку оказали помощь медики.

Злоумышленник свою вину полностью признал. Он возместил моральный ущерб. Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно.

Ранее наше издание сообщало, что в российском регионе подросток пытался совершить диверсию. Произошло это в Новосибирске.

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