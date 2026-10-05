В Берлине чуть не устроили энергетическую катастрофу

Неизвестные попытались поджечь силовые кабели в районе Берлина Марцан, сообщила местная полиция. По данным правоохранителей, злоумышленники подожгли подложенные под кабели предметы.

Полиция уточнила, что удалось повредить только оболочку силовых кабелей. Перебои в подаче электричества были зафиксированы, но продолжались короткое время.

Расследованием инцидента занимается специализированное подразделение уголовной полиции Берлина. О задержанных и возможных мотивах не сообщается.

До этого немецкая полиция сообщала о нападениях на энергообъекты в Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Саксонии. В результате атак произошли короткие замыкания, которые привели к аварийной остановке энергоблоков.

Позднее готовые к запуску ракетные установки с проводами и таймерами правоохранители обнаружили на поле в районе города Дормаген на западе ФРГ.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung 8 сентября писала о задержании 48-летнего экорадикала. Его подозревают в организации атак на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких немецких землях.

Атаки на энергообъекты в Германии участились на фоне дискуссий о климатической политике и деятельности радикальных экогрупп. Власти усиливают охрану критической инфраструктуры, включая подстанции и кабельные линии.

В Германии в фургоне экорадикала нашли список из 160 целей.

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