В Чёрном море после пожара на сухогрузе пропали 13 моряков

В Чёрном море загорелся сухогруз, 13 моряков пропали без вести

В акватории Чёрного моря, за границей румынских территориальных вод, загорелось судно Royad Mammadov. Об этом проинформировала морская администрация Румынии.

По её сведениям, судьба 13 моряков остаётся неизвестной — они числятся пропавшими. Капитан судна получил травмы.

Румынские корабли приступили к поискам и спасению людей. О причинах случившегося пока власти ни одной страны никаких заявлений не делали.

По имеющимся данным, корабль ходил под флагом Сент-Китс и Невис. Он вёз зерно, вышел из Измаила (Украина) и следовал в Равенну (Италия).

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