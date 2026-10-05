В Иркутской области медведь растерзал двоих мужчин

Двое мужчин погибли при нападениях медведей в Иркутской области. Трагедии произошли 2 и 4 октября. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Первый случай зафиксировали 2 октября в лесном массиве у устья реки Илим в Усть-Илимском районе. Медведь напал на 71-летнего мужчину. Он скончался на месте. Хищника позже обезвредили.

Второй инцидент произошел 4 октября на территории предприятия в 300 километрах от поселка Магистральный в Казачинско-Ленском районе. Медведь зашел в жилой вагончик и напал на работника. 55-летний мужчина умер от полученных травм.

Следователи проводят проверки по обоим фактам. Обстоятельства происшествий устанавливаются.

Ранее, как писал “МК”, в Кызыле закрыли парк культуры и отдыха из-за прогуливающегося там медведя. Позже хищника ликвидировали.