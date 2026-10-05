В Казахстане названы первые итоги расследования после учений с погибшими на Каспии

Комиссия по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Казахстана выявила недостатки и нарушения при планировании учений на Каспии, где 24 сентября погибли четырнадцать военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам совещания с членами комиссии.

Согласно сообщению, предварительные итоги расследования свидетельствуют о серьёзных просчётах при планировании военных мероприятий и отсутствии должного контроля со стороны прежнего руководства. Глава государства подчеркнул, что уже приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность.

По итогам первого этапа проверки органами уголовного преследования возбуждено 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в деятельности организаций и подразделений Министерства обороны. Таким образом, трагедия на Каспии, унёсшая жизни 14 военнослужащих, выявила системные проблемы в организации учений и в работе оборонного ведомства, а расследование уже привело к кадровым перестановкам и возбуждению целого ряда уголовных дел.

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