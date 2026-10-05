В Китае на заброшенной шахте нашли тела рабочих

В Китае в ходе незаконных работ на заброшенной шахте погибли 7 человек

В районе города Чунцин (юго‑запад Китая) на заброшенной шахте найдены тела семи человек — они вели там незаконные работы. Об инциденте проинформировало управление общественной безопасности Юян‑Туцзя‑Мяоского автономного уезда: ЧП случилось на границе этой административной территории.

В заявлении ведомства также указано, что правоохранители задержали свыше 20 человек — их подозревают в противозаконной деятельности на объекте.

По данным следствия, причиной трагедии стало затопление шахты, произошедшее из‑за сильных ливней.

Власти региона намерены привлечь виновных к ответственности.