В Китае на заброшенной шахте нашли тела рабочих

В районе города Чунцин (юго‑запад Китая) на заброшенной шахте найдены тела семи человек — они вели там незаконные работы. Об инциденте проинформировало управление общественной безопасности Юян‑Туцзя‑Мяоского автономного уезда: ЧП случилось на границе этой административной территории.
В заявлении ведомства также указано, что правоохранители задержали свыше 20 человек — их подозревают в противозаконной деятельности на объекте.
По данным следствия, причиной трагедии стало затопление шахты, произошедшее из‑за сильных ливней.
Власти региона намерены привлечь виновных к ответственности.