В Коми скончались пострадавшие при взрыве газа мужчина и женщина

В конце сентября в Коми случился взрыв бытового газа, а затем пожар. В результате пострадали мужчина и женщина. Их с различными травмами госпитализировали.

Сегодня, 5 октября, стало известно, что спасти пострадавших не удалось. Они скончались. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили представители Следственного комитета РФ.

По предварительной информации, взрыв газа произошел из-за утечки. Также отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей получила соседка погибших. Ее уже выписали из больницы.

Ранее наше издание сообщало, что в Оренбурге на улице Ленинградской произошёл взрыв газовоздушной смеси в котельной рядом со спортивным объектом. Пожара не возникло.

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