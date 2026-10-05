В московском метро пассажирки устроили драку на станции «Бауманская»

Две пассажирки устроили драку в московском метро на платформе станции «Бауманская». Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
По данным ведомства, конфликт между 37-летней женщиной и 60-летней пенсионеркой произошёл. Москвичка ударила пожилую пассажирку ногой в спину.
Перепалка продолжилась на станции «Электрозаводская». Впоследствии женщины снова вышли из поезда. Нападавшая попыталась скрыться, однако её задержали сотрудники полиции. По факту инцидента возбудили уголовное дело.
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