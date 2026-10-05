В одной из стран Персидского залива объявили угрозу безопасности для американских граждан

Посольство США объявило угрозу безопасности для американцев в Саудовской Аравии

Посольство США в Эр-Рияде объявило угрозу безопасности для американских граждан в Саудовской Аравии.

Соответствующая информация приводится в публикации дипломатического представительства в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно заявлению посольства, на фоне текущей ситуации с безопасностью в Саудовской Аравии и возможных ударов дронов и ракет, граждан Соединенных Штатов призвали сохранять бдительность.

Кроме того, в диппредставительстве также обратились к американцам с призывом следовать указаниям национальных оповещений, которые распространяет Гражданская оборона королевства.