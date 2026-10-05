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Происшествия Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня 1503

В одной из стран Персидского залива объявили угрозу безопасности для американских граждан

Посольство США объявило угрозу безопасности для американцев в Саудовской Аравии

Посольство США объявило угрозу безопасности для американцев в Саудовской Аравии
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global look press

Посольство США в Эр-Рияде объявило угрозу безопасности для американских граждан в Саудовской Аравии.

Соответствующая информация приводится в публикации дипломатического представительства в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно заявлению посольства, на фоне текущей ситуации с безопасностью в Саудовской Аравии и возможных ударов дронов и ракет, граждан Соединенных Штатов призвали сохранять бдительность.

Кроме того, в диппредставительстве также обратились к американцам с призывом следовать указаниям национальных оповещений, которые распространяет Гражданская оборона королевства. 

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Автор:
США Саудовская Аравия
Сюжет:

Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня