В Подмосковье разоблачены владельцы «работного дома»: держали в заложниках

Пятеро жителей Подмосковья обвиняются в содержании так называемого работного дома. Они предлагали неблагополучным гражданам устроиться на производство, а сами фактически превращали их в заложников.

Как стало известно «МК», с 10 по 22 июля мужчины удерживали в одном из домовладений в Раменском городском округе шестерых рабочих. Пленникам угрожали, им демонстрировали оружие, чтобы те не пытались сбежать. Среди заложников были, в основном, люди, ведущие асоциальный образ жизни. Их заставляли трудиться на стройке, однако зарплату не платили.

В ходе рейда стало известно о заложниках и они были освобождены. Подозреваемые задержаны, четверо отправлены под стражу, еще одного поместили под домашний арест.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, проведены осмотры места происшествия, порядка 15 допросов, очные ставки, назначены судебно-медицинские и психиатрические экспертизы.