В российском городе группа подростков избила мужчину в магазине

В Томской области группа подростков напала на мужчину в магазине

В Томской области группа подростков напала на мужчину в магазине. Злоумышленники стали избивать местного жителя.

Об этом сегодня, 5 октября, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело – по статье хулиганство. Сейчас ведется расследование.

Представитель Следственного комитета дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Томской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее наше издание сообщало, что похоронная церемония на западе Лондона закончилась стрельбой и гибелью человека. Инцидент произошел в районе Ист-Эктон, где проститься с умершим собрались около 50 человек, в том числе дети.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX